Rubano l’auto di un commerciante di Avellino per compiere furti ma la ritrovano i vigili di Atripalda

Rubano l’auto di un commerciante di Avellino per compiere una serie di furti tra cui quello in un garage dell’ex sindaco di Manocalzati ma la ritrovano i Vigili di Atripalda. Ignoti alla fine di febbraio scorso avevano rubato l’auto ad un commerciante di Avellino, una golf vecchio modello di colore grigio chiaro, quasi certamente utilizzata per compiere una serie di furti nell’hinterland.

Tra questi un furto in un garage del noto medico di Manocalzati, già prima primo cittadino, dove aveva rubato oltre alla borsa da dottore anche altri beni preziosi.

L’auto è stata poi abbandonata dopo il furto nella cittadina del Sabato in via Adamo. A ritrovarla gli agenti della Polizia municipale di Atripalda, guidati dal comandante Domenico Giannetta e dal vice Sabino Picone, in un parcheggio condominiale di via Adamo (ex via Cesinali).

Nella Golf gli agenti metropolitani hanno ritrovato una borsa in pelle da medico. Dalla documentazione visionata e dai timbri contenuti all’interno gli agenti sono riusciti a risalirei che la borsa apparteneva all’ex sindaco di Manocalzati che aveva subito un furto nel proprio garage.

Dopo gli accertamenti del caso l’auto è stata riconsegnata al legittimo titolare e la borsa al medico. Gli investigatori stanno ora vagliando degli elementi utili per risalire agli autori del furto dell’autoveicolo che potrebbe essere collegato con l’escalation di furti portati a segni in questi mesi nelle villette e case delle contrade ruali di diversi comuni dell’hinterland avellinese.