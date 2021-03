Conclusa la prima fase di vaccinazioni presso il Punto vaccinale di Atripalda

Si informa la cittadinanza che la prima fase di vaccinazioni presso il punto vaccinale di Atripalda è terminata.

Si apprende dall’Asl che sono stati vaccinati coloro per i quali si era perfezionata la procedura di prenotazione prima dell’apertura del centro, e che nelle prossime settimane vi sarà una nuova fase di vaccinazioni per gli over 80 la cui procedura di prenotazione è in corso di perfezionamento.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale che a titolo di volontariato ha prestato la propria opera di servizio in questa settimana.

Il sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo