Scomparsa dell’avvocato Arturo Iaione, il ricordo dell’ex sindaco Aldo Laurenzano

Avvocato illustre, così mi piaceva chiamarti

te ne sei andato in punta di piedi, lontano dalla tua città, per non dare fastidio. Non te lo perdono.

Con te se ne va un pezzo di storia della nostra comunità.

Le tue presenze domenicali in piazza, con i tuoi “compagni” hanno caratterizzato la vita politica e sociale atripaldese.

Io ricordo il mio primo incontro – scontro con te, alla vigilia delle elezioni comunali del 2007, avuto nella sede di una televisione locale.

Ricordo che ho affrontato quel dibattito come uno studente di medicina che deve fare l’esame di anatomia o uno studente di legge che deve fare l’esame di diritto privato.

Per me affrontare l’avvocato Iaione è stato un onore.

Ma andando avanti negli anni, nel corso della consiliatura ho sempre apprezzato il rispetto massimo che hai avuto nei miei confronti, come Sindaco, come uomo.

I tuoi interventi in consiglio comunale, sempre fatti per il bene della

collettività, la tua opposizione sempre costruttiva sono stati di guida, di insegnamento per me prestato alla politica, per me che in quel periodo ho continuato a svolgere la mia professione.

Mi sei stato vicino, come amico, come legale, nelle scelte difficili dell’amministrazione: in quelle circostanze ho visto in te l’Amico e non il consigliere di opposizione.

Ti ricorderò sempre.