Viabilità gruviera ad Atripalda, 50mila euro per la messa in sicurezza delle strade cittadine

Messa in sicurezza della viabilità cittadina ad Atripalda. Dopo l’annuncio dell’assessore alla Viabilità e al Traffico Mirko Musto, l’Amministrazione del sindaco Giuseppe Spagnuolo ha stanziato la somma di circa 50 mila euro. Fondi che serviranno a finanziare un intervento dal centro alle periferie.

Nella determina a firma del responsabile del II Settore – Servizio Manutenzione, geometra dell’Utc Alfredo Berardino, si legge che «si rende necessario ed urgente provvedere alla esecuzione di un intervento di messa insicurezza delle viabilità comunali che attualmente presentano pregiudizio per la circolazione veicolare e pedonale e che, in particolare, occorre eseguire interventi di rappezzatura delle strade urbane ed extraurbane che presentano buche sparse di dimensioni varie, oltre alla esecuzione di interventi di ripristino di avvallamenti stradali che attualmente costituiscono pericolo per il transito veicolare e che è stata redatta la perizia di spesa relativa ad interventi sopra descritti il cui importo complessivo è pari a 49.367,74 euro».

I lavori interesseranno il centro, contrada Giacchi e contrada Alvanite e le altre zone più periferiche della cittadina del Sabato. Una ditta provvederà a intervenire nei tratti stradali per eliminare le voragini create dal maltempo.

Uh intervento che il Comune del Sabato mette in campo grazie ai fondi incassati con le multe elevate dall’autovelox collocato lungo la Variante 7bis.

Cinquantamila euro a disposizione per la manutenzione dell’asfalto colabrodo della città.

Il restyling delle strade programmato dall’Amministrazione Spagnuolo è ormai di imminente esecuzione dopo le proteste e e le polemiche anche sui social.

Interventi di sistemazione del manto stradale di diverse arterie cittadine che da anni attendono opere necessarie. Lavori non più rinviabili visto le condizioni sempre più disastrose in cui versano. Buche e asfalto deteriorato che creano pericolosi dislivelli per auto, motocicli e pedoni. Non è più un problema di periferie. Anche le arterie principali ormai sono diventate impraticabili. La ”maglia nera” va a via Appia ma la stessa situazione tra buche e voragini si presenta sotto gli occhi dei passanti anche lungo altre arterie.

Non sono mancate in questi mesi le segnalazioni da parte di molti cittadini per le strade gruviera che a causa di manutenzione non effettuata e per il maltempo versano in condizioni altamente compromesse. Le lamentele dei cittadini per le condizioni delle strade sono continue: basta dare un’occhiata su Facebook per averne la conferma.