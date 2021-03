Forum dei Giovani di Atripalda: al via le candidature

Forum dei Giovani di Atripalda: aperte le candidature. Dopo lo scioglimento del vecchio Forum il Comune di Atripalda ha pubblicato sull’albo pretorio l’avviso pubblico. La durata del Consiglio direttivo (Coordinatore/Giunta/ Assemblea) è stabilita in 2 anni e per le iscrizione all’Assemblea posso candidarsi i giovani residenti in città rientranti nella fascia di età tra i sedici ed i trentaquattro anni.

Le candidature dovranno essere presentate entro il prossimo 14 Maggio 2021, mentre l’Assemblea istitutiva del Forum è convocata per il giorno 14 giugno 2021, alle ore 15 presso la Sala consiliare per procedere all’elezione del nuovo coordinatore.