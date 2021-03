L’Avellino crolla a Catania: finisce 3-1

I lupi interrompono la striscia positiva che durava da 14 gare ed escono sconfitti dalla trasferta di Catania. Finisce 3-1 al Massimino? Per i catanesi in rete due volte Russotto al 3’ e al 34’ e Sarao su rigore al 95’. Gol della bandiera per l’Avellino con D’Angelo, sempre su rigore, al 45’.

Domenica prossima i lupi ospiteranno la Virtù Francavilla per riscattare la negativa performance in terra siciliana.