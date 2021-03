Giornate Fai, gli alunni del liceo scientifico “De Caprariis” di Atripalda realizzano un video documentario su Abellinum

Grandi soddisfazioni per la classe 5^A del liceo scientifico “V. De Caprariis” di Atripalda. Gli studenti, in occasione delle “Giornate FAI per le Scuole 2021” – organizzate dalla Delegazione FAI di Avellino – hanno realizzato il video documentario “Abellinum: dove la nostra storia comincia”. Un approfondimento molto apprezzato, soprattutto perché i ragazzi sono stati in grado di illustrare a pieno la propria esperienza e l’approccio con questo fantastico luogo attraverso uno storytelling originale e di grande impatto narrativo. Il video, inoltre, ha ricevuto decine di condivisioni in tanti altri gruppi FAI d’Italia.