Riapre il Farmer Market della domenica e il mercato del giovedì ad Atripalda

A partire da domenica 28 marzo 2021 il farmer market si svolgerà regolarmente nell’area coperta del mercatino rionale di Piazza Alpini Orta.

In relazione a ciò anche il mercato settimanale di giovedì 01 aprile 2021 si svolgerà per la vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici nell’area circostante il Parco delle Acacie.

Per le dette attività mercatali saranno osservate tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli delle linee guida del DPCM 2 marzo 2021.

Mirko Musto