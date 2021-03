Domani riparte la vaccinazione ad Atripalda degli ultra ottantenni e inizia quella degli ultra settantenni

Domani mattina, alle ore 9:00, riaprirà presso la Misericordia di Atripalda il Centro vaccinale sito in via Rapolla 65 per la somministrazione della prima dose agli ultra settantenni e alla restante parte degli ultra ottantenni che non erano stati vaccinati.

Contestualmente saranno rispettati gli appuntamenti per le seconde dosi.

Ecco la nota del sindaco:

Si comunica che domani mattina riprenderanno le vaccinazioni presso il centro vaccinale di Attipalda, dopo aver sollecitato in settimana l’Asl, congiuntamente agli altri sindaci dei comuni afferenti al centro, alla ripresa della campagna vaccinale.

Si procederà alla ultimazione delle vaccinazioni dei prenotati della prima turnazione, e nei giorni successivi si terrà la somministrazione della programmata seconda dose agli ultràottantenni già vaccinati nelle scorse settimane.

Il sindaco

Giuseppe Spagnuolo