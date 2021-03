Torna “Zona Laika”, nel secondo episodio online le gloriose colonne sonore progressive del cinema degli anni ‘70

“Prog rock: una colonna del cinema di genere”: questo il titolo del secondo appuntamento ufficiale di “Zona Laika”, la rubrica in diretta streaming a cura dell’associazione Laika project di Atripalda.

Questa sera mercoledì 31 marzo, a partire dalle 19.00, in diretta sulla pagina facebook dell’associazione (@laikaproj), la nuova puntata del format culturale varato un mese fa per contrastare l’apatia e l’inattività forzata da “zona rossa”.

A condurre la puntata il giornalista Marco Monetta insieme con il saggista e studioso di cinema Paolo Spagnuolo. Ospite speciale della serata Gianmarco Diana: cagliaritano, classe ’73, musicista (bassista), autore e compositore con Sikitikis, Siki, Danceflor Stompers e altri progetti legati alla musica da colonna sonora e alle sonorizzazioni live (SKTKS – Brain dept.); collaboratore del portale “Colonne sonore”, del giornale “L’Unione Sarda” e del Festival “Creuza de Mà – Musica per il cinema”; Inoltre, Diana è speaker radiofonico del format web radio “CinematiCA – Suoni da e per il Cinema” giunto alla 8^ stagione e alla 240° puntata trasmessa da Radio X – Cagliari Social Radio.

Dopo l’episodio zero, si torna dunque a parlare di cinema, questa volta con particolare attenzione al glorioso filone del cinema italiano degli anni ’70, spesso accompagnato musicalmente da un genere tipico di quegli anni e all’apice della suo fulgore artistico. Parliamo del prog italiano, fusione riuscitissima tra il rock e le strutture da musica classica concepite attorno a un tema dominante, che in chiave filmica diventa efficacemente ossessivo e trascinante.



Luis Bacalov, New Trolls, Luciano Michelini, oltre ai celebri Goblin autori del tema di “Profondo Rosso” di Dario Argento: sono alcuni dei nomi che hanno reso unici quegli anni, accompagnando pellicole come “La vittima designata” (1971) di Maurizio Lucidi, “Milano Calibro 9” (1972) di Fernando Di Leo, “Morte sospetta di una minorenne” (1975) di Sergio Martino, per non parlare del già citato “Profondo Rosso” (1975).

Oltre che sulla pagina facebook, sul profilo YouTube dell’associazione è possibile visionare gli altri episodi ed eventi trasmessi finora.