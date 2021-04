Ciclismo, la passione per le due ruote ha strappato al podismo l’atleta Pasquale Manna

Ha scelto il ciclismo. La passione per le due ruote è riuscita a prevalere e a strapparlo al podismo. L’atleta, irpino doc, Pasquale Manna, ha iniziato a pedalare in sella alla sua bici soltanto lo scorso anno ed ha subito condiviso ed è rimasto affascinato da questo sport unico come lo è il mondo delle due ruote. Fin da subito da dimostrato e fatto prevalere le sue capacità ed abilità motorie dipendendo esclusivamente dalle personali risorse fisiche. Quarantotto anni, laureato in Economia e Commercio all’Università degli studi di Salerno, 176 centimetri di altezza per 66 chilogrammi e un max di 475 watt di potenza, numeri e fisico dicono tutto sulle sue doti di scalatore. Ed è proprio in salita ha scoperto il suo terreno ideale per sviluppare le sue doti e dove si è fatto subito notare. Il podismo è stato il suo primo sport, ma ai colpi di sperone, Pasquale Manna ha preferito quelli del pedale dove si è trovato più a suo agio. La passione per la bici l’ha portato prima a costituire e poi a fondare assieme a Marco Miele, Giuseppe Albanese, Pellegrino Tozzi e ai fratelli Marco e Adolfo Rodia il team atripaldese asd Eco Evolution Bike. L’impatto sull’emergenza coronavirus e il lockdown è stato devastante anche nel ciclismo in generale, ma fra coloro che sperano di ritornare presto all’attività agonistica c’è sicuramente la nuova compagine sportiva atripaldese con uno degli atleti di punta Pasquale Manna quale sicuramente in futuro farà parlare di sé.