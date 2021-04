Ciclismo, ecco il venezuelano del team Eco Evolution Bike: Rodia Alejandro Marco

Alejandro Marco Rodia, originario di San Juan, incantevole cittadina venezuelana, ma residente a San Lucia di Serino, è uno dei corridori protagonisti del team atripaldese Eco Evolution Bike. Classe 65’ settantotto kg per 175 cm di altezza, caratteristiche individuali di passista. L’amore tra Marco Rodia è il ciclismo sboccia nel 2015 e come spesso accade la scintilla scocca quando suo fratello minore Adolfo, anche lui ciclista, lo incoraggia a comprarsi la bicicletta. Sulla bici, Marco ha idealmente costruito il suo sogno che negli anni a venire l’ha consacrato come uno tra gli atleti molto apprezzati nel mondo del pedale amatoriale. La sua prima squadra è stata A.S.Civitas fino al 2020. Anche se è stata dura nei primi anni di agonismo, grazie alla sua tenacia come atleta e al suo impegno nell’allenarsi con regolarità ha raggiunto una preparazione ottimale e maturato un’esperienza tale che riesce a stare bene in gruppo e che gli ha permesso di gareggiare e tagliare il traguardo in diverse competizioni. Va molto forte sul passo e si destreggia benissimo sugli strappi ed è dotato di un buon spunto veloce. Ha dimostrando di essere un atleta “ tosto”, non si arrende mai di fronte alla fatica e da sempre tutto quello che ha lo ha ottenuto tirando fuori il meglio di sé. Il suo principale obiettivo è quello che hanno tutti gli atleti che praticano una disciplina sportiva, migliorarsi sempre. La sua prima grande passione è il calcio e l’ha praticato fino a pochi anni fa nel ruolo di portiere nelle categorie dilettanti. E uno dei fondatori del news team Eco Evolution Bike e ricopre il ruolo di Direttore Tecnico.

Marco, non vede l’ora di iniziare a pedalare e tuffarsi nel gruppo, ma per il momento il lockdown ha fermato la carovana delle due ruote che continua gli allenamenti individuali e virtuali da casa. Il team Eco Evolution Bike non lascia nulla al caso.