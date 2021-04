Domani si torna a scuola in presenza ad Atripalda, il sindaco: “ non emergono condizioni di eccezionale e straordinaria necessità”

In applicazione della nuova disciplina prevista dal Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, si comunica che dalla giornata di domani 7 aprile è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

Tale disposizione si applica ai territori classificati in zona rossa e non è derogabile dai Presidenti di Regione o dai Sindaci, salvo che in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, sentite le autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Valutata la situazione di diffusione del virus, in particolare tra la popolazione scolastica, non emergono condizioni di eccezionale e straordinaria necessità in quanto i predetti dati sono in linea con i presupposti per la individuazione delle zone rosse che hanno già determinato, in applicazione della sopra indicata normativa, lo svolgimento esclusivamente in modalità a distanza della didattica per gli alunni del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché della scuola secondaria di secondo grado.

Saranno pertanto assicurate tutte le misure di sicurezza previste dai protocolli antiCOVID per i locali scolastici e le aree di accesso esterne.

L’evoluzione della diffusione del contagio sarà monitorata giornalmente al fine di valutare la eventuale insorgenza di condizioni eccezionali come stabilito dal citato d.L. n. 44/2021.

