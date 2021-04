Coronavirus, vaccinazioni ferme dall’undici aprile in Irpinia: “Mancano le dosi”

Dall’undici aprile chiudono i Punti Vaccinali in Irpinia. A comunicarlo, questo pomeriggio, direttamente la direzione dell’Asl di Avellino ai sindaci dei comuni in cui sono attivi i centri di vaccinazione. Una sospensione momentanea dettata dalla carenza di dosi in attesa che nella prossima settimana, dal 14 aprile arrivino in Italia le nuovi forniture dei tre vaccini.