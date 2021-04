Contagio al Comune di Atripalda, il sindaco Spagnuolo: “già da lunedì il Municipio è in piena sicurezza”

«Siamo stati messi a conoscenza, nella serata di venerdì scorso, di un caso di positività al Covid-19 da parte di un amministratore del Comune di Atripalda e immediatamente abbiamo valutato se ci fossero stati casi di contatti diretti nei giorni precedenti con altri amministratori e dipendenti».

A parlare è il sindaco Giuseppe Spagnuolo che spiega le azioni messe in campo a Palazzo di città dopo il contagio che si è registrato nell’Amministrazione. Sanificazione dei locali e screening di tutti i dipendenti i passi attuati. «Visto che c’era stata la presenza dell’amministratore in Comune, nella giornata di sabato pomeriggio c’è stata una sanificazione dei locali di Palazzo di città – prosegue Spagnuolo -. Lunedì abbiamo riaperto al pubblico regolarmente. Avevamo inoltre già in programma uno screening dei dipendenti con tamponi molecolari subito dopo la ripresa delle festività pasquali, così come fatto a gennaio dopo le festività di Natale. Abbiamo deciso di accelerare in modo che quel caso di positività non si fosse generato in contemporanea con altre situazioni. Fortunatamente questo non è successo. Abbiamo infatti registrato un esito negativo su tutti i dipendenti e amministratori che si sono sottoposti a tampone. Inoltre per una maggiore cautela di tutti, qualche dipendente che aveva avuto contatto con l’amministratore ha optato per lo smart-working per alcuni giorni. Già da lunedì il Comune è in piena sicurezza per tutti coloro che sono tornati a lavoro e per gli utenti che si sono avvicinati agli uffici comunali».