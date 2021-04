Tagliano la Variante nei pressi di un supermercato di Atripalda, sei automobilisti multati dalla Stradale. Per accedere al supermercato e ad altri esercizi commerciali lungo la Statale 7 bis, in prossimità di Atripalda, alcuni automobilisti, invece di rispettare la segnaletica presente e allungare brevemente il percorso, tagliano trasversalmente la carreggiata, peraltro in prossimità di una curva.

È così che sabato pomeriggio, a seguito di numerose segnalazioni giunte al 113 per il grave comportamento, è intervenuta sul posto una pattuglia della Polizia Stradale Avellinese che ha controllato numerosi autoveicoli, contestando questa ed altre infrazioni.

Nei confronti di sei automobilisti che non avevano osservato la segnaletica presente è stata applicata – e continuerà ad applicarsi – una sanzione amministrativa compresa tra gli 87 ed i 344 euro.