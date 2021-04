Coronavirus, nuovo contagio al Comune di Atripalda: UTC chiuso per una settimana

Si comunica che ieri, dallo screening di tutto il personale comunale e degli amministratori, è emersa la positività al Covid-19 di un consigliere comunale, per fortuna asintomatico.

In via cautelativa, quale misura di ulteriore accortezza per dipendenti ed utenti, si è deciso che i componenti dell’ufficio tecnico, pur non essendo stati contatti diretti dell’amministratore risultato positivo nella giornata di ieri, lavoreranno in smart working per tutta la prossima settimana.

L’utc quindi sarà al lavoro ma non aperto al pubblico. Per contattare i tecnici comunali, qualora necessario, l’utenza potrà utilizzare i numeri di telefono già diffusi in passato. Si potrà accedere agli uffici della sede centrale che rimarrà aperta nei consueti orari.

E’ evidente che bisogna, oltre che aderire alla campagna vaccinale non appena la propria fascia di appartenenza lo consente, continuare ad avere alta la soglia di attenzione nei comportamenti atti ad evitare il contagio.

Il sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo