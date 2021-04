Riaprono domani le scuole secondarie di secondo grado al 50%: si torna in classe anche ad Atripalda. Il sindaco: “non ci sono criticità eccezionali”

Riaprono domani mattina le scuole secondarie di secondo grado al 50%.

Rispetto ad altri comuni vicini come Avellino e Solofra, domani ad Atripalda si torna in classe al liceo scientifico “De Caprariis” di via Appia.

«Preso atto dei dati di contagio in netto miglioramento e del quadro normativo che dice che si devono avere delle criticità eccezionali per poter fare qualcosa di diverso rispetto a quanto deciso dal Governo Draghi – spiega il sindaco Giuseppe Spagnuolo – domani si torna in classe. Non siamo nella stessa condizione di un mese fa con il governo che aveva demandato alle regioni e le regioni a loro volta ai sindaci di compiere una valutazione rispetto a determinati parametri. Oggi ad Atripalda non ci sono casi eccezionali per non riaprire le scuole».