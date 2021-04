Ciclismo, Carlo Taccone new entry del team Eco Evolution Bike

Tra i nuovi arrivi che entrano a far parte del roster del team ciclistico atripaldese Eco Evolution Bike spicca un nome: Carlo Taccone. Carlo è uno sportivo di Manocalzati, classe 81’ per 172 centimetri d’altezza per 75 chilogrammi. Ragazzo serio, atleta tenace e affidabile. Divide la sua passione per la bici fra gli affetti familiari e il lavoro. Ha iniziato a pedalare nel 2017, ma la sua prima passione è stata Handball dove ha giocato fino al 2003 con Handball Avellino con diverse presenze in A2. A causa di un infortunio, sempre nel 2003, è costretto a smettere anzitempo. Nel 2017 inizia la sua nuova avventura sportiva, questa volta in sella a una bici con il team di Avellino Ruota Irpinia. La passione vera e propria di rimettersi in gioco è maturata quando incoraggiato dal suo amico e collega di lavoro Mario Venezia, anche lui ciclista, a iniziato ad allenarsi. In Bici, conosce bene le difficoltà e le insidie che questo sport nasconde, ma la voglia di pedalare e la sfida per misurare se stesso e con gli altri è tanta. Il suo grande obiettivo è di migliorarsi e dare un contributo fattivo alla squadra. Le sue doti tecniche/atletiche sono da passista, ama spingere su percorsi pianeggianti, ma sulla distanza si contraddistingue per la sua costanza di rendimento. Marco Alejandro Rodia, direttore tecnico del team, afferma con convinzione di aver scovato un nuovo talento da far crescere e su cui puntare per i prossimi anni.