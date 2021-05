Ciclismo: Mario Venezia il capitano del team Eco Evolution Bike

Negli sport di squadra il concetto chiave spesso è il modello di gioco. Nel ciclismo amatoriale sono le doti individuali a marcare la differenza rispetto al collettivo e uno di questi è Mario Venezia, atleta di punta del team atripaldese Eco Evolution Bike. Mario, di Cesinali è un corridore longilineo, classe 86’ per 74 chilogrammi per 180 cm di altezza.E’ un ottimo passista/scalatore, forte sia su salite lunghe che in quelle brevi, inoltre ha buone doti anche sul passo. Il suo punto di forza è l’accelerazione bruciante e le sue incredibili drenate in salita che sovente mandano in frantumi il gruppo. Ha iniziato ad andare in bici a sedici anni seguendo le orme del padre Michele, anche lui ciclista, con il G.S.Mercogliano dove a militato per due anni vincendo giro ciclistico dell’Irpinia e il trofeo scalatore nella rispettiva categoria A1. Dal 2003 al 2006 è approdato al team A.S.Civitas conquistando numerosi podi sempre di categoria. Dal 2008 al 2016 si è trasferito al team Irpinia Bike Team mettendosi sempre in evidenza nella categoria di riferimento. Tre anni sabatici per poi ritornare nel 2019 al team A.S.Civitas. L’Anno successivo, 2020, la pandemia e il lockdown. Nonostante le restrizioni, Mario ha continuato gli allenamenti con la stessa passione di sempre. Da quest’anno è il corridore su cui punta il team Eco Evolution Bike.