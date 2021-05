Uno spot e negozi aperti ad Atripalda nel giorno del Primo Maggio per rilanciare il commercio

Uno spot pubblicitario sui social per invitare tutti a venire oggi Primo Maggio nella cittadina del Sabato a fare gli acquisti in piena sicurezza tra sconti vantaggiosi e omaggi per i clienti. Festeggiare così la festa dei lavoratori restando aperti dopo mesi di chiusura dettati dal lockdown. Ad organizzarlo l’Associazione Commercianti Via Roma. Nelle immagini, che riprendono dall’alto la strada principale dello shopping cittadino, si invita a venire ad Atripalda per effettuare gli acquisti.

Ad illustrare l’iniziativa i due presidenti dell’associazione commercianti. «E’ un’iniziativa con la quale comunichiamo l’apertura dei negozi per oggi Primo Maggio, un’apertura insolita rispetto agli anni precedenti – spiega Generoso Sole. Ma visto che è un po’ di tempo che non lavoriamo c’è sembrato opportuno quest’anno festeggiare il Primo Maggio lavorando. Un modo per recuperare lavoro».

Un video che vuole segnale l’inizio della ripartenza del settore commercio nella “Città dei Mercanti” dopo mesi di chiusure.

«Il fine ultimo è quello di dire ai nostri clienti che siamo pronti a riceverli anche il un giorno festivo, quella della festa dei lavoratori. Lo scorso anno eravamo chiusi. Quest’anno, dopo un lungo periodo di chiusura, abbiamo la possibilità di restare aperti Volgiamo anche comunicare che i nostri negozi sono sicuri, che provvediamo a un rigido controllo dei protocolli anti-Covid-19 per l’accesso ai negozi, con ingressi contingentati e igienizzazione continua. Sono negozi in cui si può spendere tranquillamente nel rispetto delle norme anti-Covid. E in più volevamo comunicare di approfittare di qualche occasione di sconti nei negozi di via Roma Occasioni di primavera per offrire a tutti i nostri clienti attenzioni nei nostri negozi. Chiaramente ogni attività, nella sua autonomia, si è organizzata liberamente ma sicuramente si troveranno ottime occasioni perché volgiano essere uno stimolo alla ripartenza offrendo così una scontistica per stimolare gli acquisti».

Già lo scorso anno, dopo la prima ondata della pandemia, il Comune di Atripalda, con l’Amministrazione immaginò uno spot per rilanciare il settore commercio.

A distanza di un anno, oggi ci pensano i commercianti di via Roma facendo “girare” sulle proprie pagine di Facebook, Instagram e su WhatsApp.

«E’ una nostra iniziativa sfruttando i materiali che il Comune ci ha messo a disposizione dalla volta scorsa. I rapporti con l’Ufficio Commercio del Comune e il Comando della Polizia municipale è costante» conclude Sole.

«E’ un’iniziativa che nasce dopo la chiusura forzata legata alla pandemia – chiarisce l’altro presidente dell’associazione commercianti Via Roma, Mimmo Caronia -. Un modo per festeggiare la festa dei lavoratori restando aperti. Veniamo da un periodo brutto e doloroso e perciò c’è sembrato giusto e doveroso, nel girono della Festa dei Lavoratori, di restare aperti l’intera giornata». I negozi resteranno aperti dalle 9 alle 13 e dalle 16 fino alle ore 20. «In ogni negozio ci saranno promozioni e omaggi ai clienti» conclude Caronia.