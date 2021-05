Erba alta tra le palazzine di Alvanite ad Atripalda, scatta la protesta sui social per la contrada periferica abbandonata.

La denuncia e l’indignazione arriva ancora una volta via social. Sulla pagina Facebook del gruppo “Abc – Atripalda bene Comune”, con tanto di foto allegata, Sonia Capaldo scrive: «Erba altissima i bambini quasi non si vedono più….. Queste le condizioni a Contrada Alvanite! E il comune che fa? Dorme! ».

Una nuova e vibrante denuncia sullo stato di abbandono in cui versa il popoloso quartiere della città. E non mancano i commenti di sdegno per l’immagine che ritrae due bambini che giocano tra l’erba alta che circonda gli edifici.

Più volte negli anni passati il quartiere è stato ripulito dai volontari grazie alle giornate ecologiche.

Ma i problemi del quartiere non si fermano qui. Mini discariche abusive ovunque, palazzine che attendono ancora la messa in sicurezza dopo il distacco di calcinacci e marmi dai balconi avvenuto mesi fa, tegole saltate dai tetti che mettono in serio pericolo l’incolumità delle tantissime famiglie che vivono in questo pezzo della città. Gli abitanti delle 17 palazzine comunali, costruite nel posto sisma dell’80, attendono risposte anche sulla sicurezza degli edifici dopo la petizione dello scorso anno che ha visto raccolte 150 firme per chiedere all’Amministrazione che venisse fatta una verifica sulla staticità degli edifici e venga effettuata una manutenzione ordinaria. Ferri che escono fuori dal cemento, infiltrazioni di acqua in tutte le case, grondaie e coperture dei tetti da rifare attendono ancora una risposta.

Il problema delle erbacce alte è avvertito anche in molti altri punti, dal centro della cittadina del Sabato alla periferia atripaldese. Lamentele dei residenti giungono da via Appia, dove i cittadini del quartiere denunciano lo stato di abbandono in cui versano i marciapiedi tra erba alta e topi.

Erbacce anche in via San Lorenzo e a contrada Santissimo lungo la pista ciclabile che costeggia il fiume Sabato utilizzata ogni giorno da tanti appassionati di running.

Manutenzione attendono anche le rotatorie cittadine e l’erba della aiuole di piazza Umberto I.