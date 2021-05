Scuola, i genitori ringraziano l’Amministrazione e il dirigente scolastico per la ripresa dei servizi trasporto e refezione

Con la presente si intende ringraziare l’Amministrazione Comunale per la ripresa dei servizi scolastici, quali trasporto pubblico e refezione scolastica, questi a nostro parere essenziali per una reale ripresa della vita sociale della Comunita’.

Siamo un gruppo di genitori che intende esprimere la gratitudine rispetto a quanto detto sopra, poiche’ crediamo e siamo consapevoli di dover ancor convivere per un tempo indefinito con la situazione pandemica, che ha già stravolto di non poco tutta la struttura della quotidianitàfamiliare, a volte mettendo in ginocchio famiglie intere, travolgendo anche aspettative lavorative.

In questo clima senza precedenti le difficoltà che hanno investito i più piccoli sono moltissime, dalla DAD, all’isolamento, allo stravolgimento delle abitudini e routine.

La scuola oggi e’ chiamata più che mai a svolgere il ruolo che riveste per eccellenza, cioè AGENZIA DI SOCIALIZZAZIONE di secondo livello.

La conciliazione dei tempi e il contrasto alle povertà educative può essere marginalizzato con l’impegno delle istituzioni, e il tempo pieno risponde proprio a tali necessità.

Con la certezza che i servizi erogati da Codesta Amministrazione siano espletati con massima sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti anti COVID-19, porgiamo cordiali saluti.

Con stima

I Genitori