Parte la manutenzione del verde pubblico ad Atripalda dopo le proteste social: da lunedì taglio delle erbacce ad Alvanite

Al via la manutenzione del verde pubblico ad Atripalda. Dopo la protesta sui social per le erbacce a contrada Alvanite ed in alte zone della cittadina del Sabato ha è partito il doppio intervento di manutenzione delle aree a verde dal centro alle periferie.

Un primo intervento, di manutenzione ordinaria delle aiuole e rotatorie, per lo sfalcio ed estirpazione di erbe infestanti è curato direttamente da Palazzo di città, con il responsabile dell’Utc del Settore Ambiente, geometra Vincenzo Caronia e con la consigliera delegata al verde pubblico Anna De Venezia «Si tratta di un intervento di manutenzione ordinaria di alcune arre a verde pubblico».

I lavori di pulizia e taglio hanno interessato le rotatorie della Maddalena e di via Appia nei pressi del raccordo Av-Sa, piazza Leopoldo Cassese, piazza Umberto I, i giardinetti di via Appia e altre zone. Il comando di Polizia Municipale, guidato dal comandante Domenico Giannetta, ha emesso anche un’ordinanza di divieto di sosta dalle ore 7 di mattina fine alla ore 18 nelle strade interessate di volta in volta dallo sfalcio ed estirpazione di erbe infestanti.

Il secondo intervento è invece curato direttamente da Irpiniambiente e che interesserà via Caracciolo, con la pulizia della pista ciclabile lungo il fiume Sabato, le aree a verde degli istituti scolastici cittadini e da lunedì anche tutta contrada Alvanite con il taglio delle erbacce. Questo secondo intervento è seguito sempre dall’Utc di piazzetta pergola con il delegato all’Ambiente Costantino Pesca.

La società pubblica provinciale Irpiniambiente infatti ha in gestione diverse aree a verde della città e nei giorni scorsi ha effettuato una gara per l’affidamento dei lavori di sfalcio ed estirpazione di erbe infestanti.

Un intervento molto atteso soprattutto dai residenti di contrada Alvanite dove tra le palazzine è cresciuta a dismisura l’erba .

Proprio nei giorni scorsi sui social erano scattate le proteste per i mancati interventi di taglio dell’erba nel popoloso quartiere periferico della città. Più volte negli anni passati il quartiere è stato ripulito dai volontari grazie alle giornate ecologiche promosse da Irpiniambiente per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’ambiente.

Il problema delle erbacce alte era avvertito anche in molti altri punti, dal centro della cittadina alla periferia atripaldese. Il doppio intervento di manutenzione del verde pubblico che ha preso il via ieri ridà decoro e pulizia alla città.