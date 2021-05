Giro d’Italia, tre irpini domani partecipano al Giro-E

Il team atripaldese Eco Evolution bike accoglie con entusiasmo la notizia della partecipazione di tre suoi atleti al Giro-E. I tre ciclisti sono Marco Miele, Giuseppe Albanese e Adolfo Rodia. In occasione dell’ottava tappa del Giro d’Italia Vinchiaturo-Guardia Sanframondi, i tre selezionati parteciperanno al Giro-E. Si tratta di percorrere sulle strade della Corsa Rosa 21 tappe sullo stesso percorso del Giro d’Italia. Il Giro-E è un evento cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana organizzato da RCS Sport Spa durante il Giro d’Italia, sulle stesse strade e nelle stesse date che ha come scopo quello di far vivere a tutti gli amanti della bicicletta, ciclisti amatori o ex professionisti, l’esperienza di percorrere le strade del Giro d’Italia nelle stesse giornate della Corsa Rosa che si snoda in 21 tappe, che hanno un chilometraggio giornaliero che può variare dai 70 ai 115 km. Ogni frazione è percorsa in gruppo compatto, eccetto alcuni tratti, dove, tutti i partecipanti affrontano prove di regolarità e prove speciali con il proprio Team. Nelle fasi finali, invece, i capitani dei Team sono impegnati nella prova sprint fino al traguardo. Si disputa utilizzando, solo ed esclusivamente, biciclette da strada a pedalata assistita (E-Road Bike) fornite dal proprio Team di appartenenza. L’arrivo di Tappa è previsto almeno un’ora prima dell’arrivo del Giro d’Italia, sullo stesso traguardo, sotto lo stesso striscione di arrivo del Giro d’Italia. C’è tanto entusiasmo nel team Eco Evolution Bike e la soddisfazione del principale sponsor ‘’Mielepiu’’. La “sfida” sarà goliardica, perché il Giro-E non è una gara, ma una e-bike experience: l’esperienza più emozionante e straordinaria che un amatore può vivere in sella a una bicicletta. Grazie al Giro-E 2021 i partecipanti vivono le sensazioni dei professionisti: il foglio firma alla partenza, la conquista di una maglia, la premiazione sul podio dei campioni, una hospitality riservata all’arrivo.