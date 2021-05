Premiato il giornalista Giuseppe Petrucciani

Primo premio, sezione fotografia , al giornalista Giuseppe Petrucciani al 60° Concorso Nazionale indetto dall’Accademia di Paestum fondata nel 1949 dal Dr. Carmine Manzi, scrittore, giornalista e saggista, con l’allegata foto “ Bouquet di rose in un vaso su terrazza con giardino”. La cerimonia di premiazione non si è potuta svolgere, come di consueto, nel Palazzo Vanvitelliano di Mercato San Severino (Sa) per la pandemia da Coronavirus.

I vincitori riceveranno i premi a casa.