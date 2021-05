La Pro Loco di Atripalda regala gelati ai bambini della Città

La Pro Loco di Atripalda regala gelati a tutti i bambini della Città. Per festeggiare i 50 anni dalla fondazione, l’associazione che ha sede sulla Maddalena ha avviato da alcuni giorni una “gustosa” iniziativa per tutti i più piccini. “Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa a favore di tutti i bambini per festeggiare i 50 anni dalla nascita – spiega il presidente Lello Labate -. Da sempre proprio per i bambini abbiamo dato vita ad eventi e appuntamenti. È così per ridare un sorriso ai bambini, che stanno soffrendo la pandemia, abbiamo deciso di regalar3 a tutti un gelato”.

Fine a fine mese ciascun bambino potrà scaricare la locandina con il buono direttamente dal registro elettronico di classe dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Masi” di Atripalda e presentarlo con nome e cognome alle gelaterie indicate e suddivise per classi:

Dulcis in Furno (Piazza Umberto I°): Tutte le 4° della scuola primaria De Amicis + Tutte le 1°

(classi prime) della scuola secondaria Masi;

Gelateria Cliquot (Piazza Umberto I°): Tutte le classi 1/2/3/4° Primaria Plesso Mazzetti;

Gelateria Ambrosia (Via Santi Sabino e Romolo): Tutti i Bambini dell’Infanzia Plesso Adamo e

Plesso Collodi;

Gelateria Vincent (Piazza Umberto I°): Tutte le classi 5° della scuola primaria De Amicis e

Mazzetti;

Pic Bar (Via Manfredi struttura Asl): Tutte le classi della 2°(seconda) scuola secondaria Masi;

Gelateria Urciuolo (Via Appia): Tutte le classi dell’Infanzia plesso Pascoli e Tutte le 2° Classi della

scuola primaria De Amicis di Via Roma;

Gelateria Angiuoni (Via Roma): Tutte le 1° e 3° della scuola primaria De Amicis ;

Gelateria Ibisco (Via S.Lorenzo): Tutte le 3° (terze) della scuola secondaria di I grado Masi.