Campagna di vaccinazione per Covid-19 ad Atripalda: nota del sindaco e della delegata alla Protezione civile

Procede speditamente la campagna di vaccinazione per covid 19 ad Atripalda.

Sono in ultimazione le vaccinazioni degli over 60 e da oggi si sta procedendo anche alla somministrazione di vaccini agli over 50.

Invitiamo pertanto all’iscrizione sul sito

https://cv19vacc-adesione-operatore.cdp-sanita.soresa.it/login

per coloro che ancora non hanno preceduto a farlo,pur essendo in facoltà di prenotazione.

Si coglie l’occasione di ringraziare ancora una volta tutti i volontari impegnati in questa campagna di vaccinazione per il lavoro incessante e alacre.

Consigliera con delega alla protezione Civile

Avv. Giuliana De vinco

Il sindaco

Ing. Giuseppe Spagnuolo