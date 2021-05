Riaperto al traffico il nuovo viadotto a Manocalzati lungo la SS7 “Appia” itinerario Ofantina.

L’opera, che sovrappassa la statale in corrispondenza di una zona di svincolo a quadrifoglio, a circa 2km a sud dello svincolo “Avellino Est” dell’Autostrada A16, è stata oggetto di importanti interventi strutturali riguardanti la demolizione e ricostruzione di strutture d’impalcato del sovrappasso, il risanamento corticale e la protezione superficiale delle strutture interessate da degrado, la sostituzione delle barriere di sicurezza e il miglioramento e ripristino di aspetti funzionali quali l’impermeabilizzazione.

Avviati a settembre 2020, i lavori – che per la particolare conformazione cosiddetta a “quadrifoglio” della infrastruttura stradale hanno reso necessaria l’interdizione totale al transito del viadotto e del tratto della sottostante statale a 4 corsie (SS7 “Appia”) e la realizzazione di bretelle di bypass per la deviazione della circolazione – si sono conclusi in meno di 8 mesi: un intervento complesso ed articolato reso possibile in tempi rapidi grazie all’impegno di Anas e alla proficua collaborazione con istituzioni ed enti locali. Nei prossimi giorni si renderà necessaria una breve interdizione al transito per completare, in 3-4 giorni, i lavori di nuova pavimentazione su una tratta di statale attigua al viadotto, per poi ripristinare definitivamente la regolare circolazione della “Ofantina”.