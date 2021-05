Non torna a casa dopo la consueta passeggiata pomeridiana, scomparsa anziana signora ad Atripalda

Non torna a casa dopo la consueta passeggiata, scomparsa da ieri sera un’anziana signora ad Atripalda.

Si vivono ore di apprensione per Lucia Luongo, 95enne che ieri sera non ha fatto rientro nella sua abitazione in contrada Castello.

I familiari hanno subito lanciato l’allarme.

I Carabinieri con gli uomini dei Vigili del Fuoco, la Ptrotezione civile e la Polizia Municipale stanno perlustrando le campagne atripaldesi anche con l’ausilio di un elicottero.