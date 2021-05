Ritrovata l’anziana donna scomparsa ad Atripalda: sta bene

Ritrovata la donna scomparsa ieri in contrada Castello ad Atripalda, non molto distante dalla sua abitazione, era intenta a fare una fascina di legna, che aveva anche legato con cura e che teneva ancora sotto il braccio. La donna è stata portata in via Serino sempre ad Atripalda dai Vigili del Fuoco di Avellino, ed è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche.