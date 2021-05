Antonio Di Gisi presidente del circolo di Legambiente Avellino

In occasione della Giornata mondiale delle api, il neonato circolo di Legambiente Avellino – Alveare ha deciso di presentarsi ufficialmente alla stampa. Un cammino iniziato nei primissimi giorni 2021 e caratterizzato dalla presenza dei giovani e delle giovani mossi dalla voglia di salvaguardare l’ambiente e ad immaginare una nuova verde Irpinia.

Alla conferenza è stato presentato il direttivo che gestirà il circolo del capoluogo, composto dall’atripaldese Antonio Di Gisi, presidente, Mariapia Oliviero, vicepresidentessa, Gabriele Esposito, segretario, Elena Russo, consigliera, Antonio Dello Iaco, consigliere.



Antonio Giannattasio, dell’ufficio di presidenza di Legambiente Campania, ha dichiarato “Importante la nascita di un presidio di Legambiente nel capoluogo irpino. La vertenza “inquinamento atmosferico” è stata la prima cella, restando in tema, intorno a cui si è costituito un gruppo che ha bisogno di tante “api cittadine” laboriose e volontarie per sensibilizzare alle buone pratiche ed essere sentinelle del territorio”.

In occasione tale occasione i volontari del circolo presentano la prima edizione del contest “L’ape pittrice”, dedicata alla scoperta del mondo delle api. Un contest creativo destinato ai bambini e alle bambine, da 0 a 10 anni, per conoscere l’ambiente e per riflettere su come fare la propria parte.



Qui il regolamento del contest:

https://drive.google.com/file/d/1EVnQ3uVLIDUKRohekmNv6DAUR2mItf6z/view

Per informazioni sul contest o sul circolo si può scrivere alla mail legambienteav@gmail.com o consultare le pagine facebook ed instagramdell’associazione.

Legambiente Avellino – Alveare