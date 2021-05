Campagna Vaccinale Anti-covid 19, sono 228.291 le dosi somministrate in Irpinia

L’ L’ ASL di Avellino comunica che ad oggi sono 228.291 le dosi di vaccino somministrate nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-covid 19, di cui:

– 161.459 prime dosi ( il 50% circa della popolazione adulta)

– 67.104 seconde dosi ( il 20% circa della popolazione adulta)

Over 80 Fragili Disabili Caregiver Over 70 Over 60 Over 50 Over 40 Adesioni 25.913 41.607 3.282 16.248 22.705 24.839 32.673 22.220 Vaccino I dose 24.749 35.671 2.609 12.028 20.536 20.346 19.850 1.050 Vaccino II dose 21.436 26.782 1.775 3.157 215 46 19

Da ieri, 24 maggio 2021, è partita la convocazione presso i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino per la categoria “Over 40”; parallelamente si sta procedendo al completamento della vaccinazione per la categoria degli “Over 50” e “Over 60”. Si precisa inoltre che, in base alle nuove adesioni registrate in piattaforma nelle varie categorie disponibili(fascia di età, fragili, disabili, caregiver) o a seguito dei cambi di categoria effettuati (nel caso di errore nella registrazione da parte dell’utente), l’Azienda Sanitaria Locale provvede a convocare, tramite servizio sms, tutti i soggetti correttamente registrati in piattaforma per la somministrazione del vaccino a loro indicato.