La Provincia diventa biancoverde in attesa dei playoff di domani col Palermo: ad Atripalda però rimosso lo striscione dei tifosi

L’Avellino di Piero Braglia si prepara al delicatissimo appuntamento di domani sera con la gara di ritorno con il Palermo. I siciliani hanno vinto la gara di andata per 1-0. La partita di domani sera determinerà l’accesso alla fase successiva degli spareggi per la promozione in Serie B.

In attesa del big match in cui i lupi si giocheranno la stagione il popolo irpino ha raccolto l’appello della Curva Sud. L’intera Provincia, infatti, si è colorata di biancoverde.

Anche ad Atripalda, un gruppo di tifosi biancoverdi aveva preparato, spinti dalla passione, un lungo striscione di sostegno alla squadra esposto sul ponte delle Carrozze che attraversa il fiume Sabato.

Ma i vigili urbani hanno provveduto alla rimozione dello striscione. E su Facebook non sono mancati i post di amarezza dei tifosi già penalizzati perché è impedito di sostenere direttamente la squadra, fino al 1° giugno a causa della pandemia.