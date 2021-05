Festeggiamenti Santa Rita ad Atripalda: per la prima volta la messa nella chiesa madre. Foto

“Evviva Santa Rita”. Si sono conclusi così, al triplice grido del parroco don Fabio, sabato sera, dopo il tradizionale rito della benedizione delle rose, nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire, i festeggiamenti ad Atripalda in onore della Santa da Cascia. Un appuntamento storico perché per la prima volta, da quando è scoppiata la pandemia lo scorso anno, la giornata dedicata alla santa custodita nella Chiesa di San Nicola da Tolentino, si è tenuta nella chiesa madre.

Niente processione, come nel 2020, per le strade della città. Le misure di contrasto e contenimento al Covid-19 hanno bloccato per il secondo anno consecutivo questo rito seguito da migliaia di fedeli.

La Chiesa di San Nicola, dov’è custodita l’immagine della Santa, non avrebbe permesso una capienza tale da ospitare il popolo per le celebrazioni della festa. Da qui il trasferimento della statua nella più grande chiesa di Sant’Ippolisto, dove la santa messa è stata celebrata congiuntamente da don Fabio Mauriello e don Ranieri Picone. Tanti i fedeli accorsi sabato sera, con i membri della Confraternita di Santa Monica e dell’Associazione dei devoti di Santa Rita.