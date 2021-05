Play out, stasera Gara 5 per continuare a sperare

Stasera va in scena Gara 5 playout tra Avellino e Reggio Calabria. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18. Al Pala Calfiore, in 40 minuti finali, i biancoverdi sono obbligati a vincere per salvare il. Campionato di B. Un’intera provincia sosterrà a distanza i lupi che si giocano un’intera stagione.