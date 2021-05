Playoff, stasera al Partenio-Lombardi la sfida finale con il Palermo

Stasera allo stadio “Partenio-Lombardi” va in scena la sfida finale playoff tra Avellino e Palermo. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45. Si parte dall’1-0 dell’andata in favore dei rosanero. Per passare il turno i biancoverdi sono obbligati a vincere per continuare a sognare la promozione in B. Un’intera provincia sosterrà a distanza gli undici di mister Braglia che si giocano un’intera stagione in novanta minuti.

Ieri mattina l’Avellino si è recato in pellegrinaggio da Mamma Schiavona. La squadra biancoverde insieme a tutto lo staff è andata a pregare al Santuario di Montevergine. Un rito che negli anni si ripete spesso alla vigilia di match clou.