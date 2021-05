L’Eco Evolution Bike presenta Annalisa Albanese: mamma, sportiva e super appassionata di ciclismo

Atripaldese, trent’anni sportiva e due splendidi figli, Amirah e Eloy. E’ Annalisa Albanese, l’anima femminile del team Eco Evolution Bike. Annalisa, 168 centimetri di altezza per 58 kg, mamma e super appassionata di ciclismo. Tutto ha inizio da una semplice passione familiare per il ciclismo che s’incrocia con la sua vita privata e familiare, creando così un connubio perfetto che le ha portato gioia e tanto benessere. Annalisa è riuscita a ritagliarsi dello spazio che le permette di allenarsi in sella alla sua bici e dedicarsi ai suoi due splendidi figli rispettivamente di otto e quattro anni. Si è avvicinata al ciclismo all’età di ventitré anni, seguendo le orme del papà Giuseppe. Insomma, il ciclismo faceva parte di casa, merito sicuramente di quel cromosoma a forma di ruota! ”La mia vita, anche a livello sportivo, è cambiata sicuramente in meglio – commenta Annalisa-. Il ciclismo è una disciplina che mi piace perché è intenso, che motiva e mi permette di andare oltre non solo allo sforzo fisico ma anche alle capacità psicologiche. A volte, forse, si pensa che sia troppo faticoso percorrere chilometri su chilometri in bicicletta ma a noi donne la tenacia non manca, non è questo che deve spaventare! Il ciclismo, ma penso anche altri sport, t’insegna ad affrontare anche le cose brutte, a fermarti a ragionare per poi reagire. Mi ha insegnato a non aver paura di cadere quando la strada si fa dura, ad avere rispetto delle persone e dell’ambiente. In bici dò sempre il massimo e affronto tutte le difficoltà e, forse è per questo che mi ritrovo questo carattere battagliero. Fin da adolescente ho provato diverse discipline sportive come il volley, calcio e podismo ma c’era sempre una sorta di richiamo per le due ruote fino a quando, spronata da mio papà, ho incominciato a pedalare e da allora mi sono appassionata. Per me la bici è come la vita: ci sono salite, discese, falsopiano ma dipende da noi stessi come decidiamo di affrontarli e l’impegno che ci mettiamo”.

Dunque, senza ombra di dubbio, il ciclismo atripaldese con il team Eco Evolution Bike si arricchisce della new-entry talentosa ciclista Annalisa Albanese pronta a stupire e far scoprire tutti i benefici dell’attività ciclistica in termini di svago e benessere psico-fisico.