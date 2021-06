L’Avellino batte il Südtirol ed ipoteca la semifinale. Con reti nel secondo tempo segnate da Fabio Tito ed Emanuele Santaniello i lupi vincono al Partenio-Lombardi. L’Avellino ipoteca così la semifinale promozione per la serie B. Il match di ritorno, in programma al “Druso”, si giocherà mercoledì alle 17.30. I biancoverdi accedono al turno successivo in caso di vittoria, pareggio e anchesconfitta con un gol di scarto.