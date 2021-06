Biblioteca comunale, Idea Atripalda: “Finalmente la riapertura”

“Ci siete riusciti”, “Finalmente la riapertura”: ecco i messaggi che ci stanno arrivando in questi giorni. Grazie al costante pressing degli ultimi 6 mesi siamo riusciti, grazie all’appoggio dei cittadini e delle cittadine, a contrastare un assordante silenzio sulla chiusura della biblioteca e di Villa Don Giuseppe Diana.

Strutture chiuse da troppo tempo tanto da divenire un lontano ricordo per gli atripaldesi. Quelli che erano i luoghi di ritrovo significativi per la nostra città erano diventati degli interminabili cantieri a cielo aperto.

In tanti ci hanno chiesto il “perché” di questa grande attesa, oltre 500 giorni. Abbiamo provato a dare una risposta. La nostra analisi è che quei luoghi di socialità non rappresentavano delle priorità per l’Amministrazione comunale, la quale, alla fine, decide di riaprire la Villa parzialmente, come suggerivamo noi mesi fa, chiedendo un percorso per permettere la riapertura della biblioteca e un ripristino dei suoi servizi.

Non ci accontentiamo di questa soluzione parziale. Continueremo a mantenere alta l’attenzione su questi luoghi, riproponendo i quesiti posti dal documento consegnato nello scorso marzo. Chiediamo aggiornamenti sulla fruizione dei servizi della biblioteca e delle tempistiche, questa volta rispettabili, sull’anfiteatro e sulla zona giostre della Villa.

Una situazione simile riguarda Parco delle Acacie: da oltre un anno si attende la colorazione dell’asfalto promessa alla città; si parlava anche di un piccolo impianto sportivo con l’installazione di canestri.

Atripalda, soprattutto dopo quanto abbiamo vissuto negli ultimi due anni, ha bisogno di ripartire dalla socialità e dalla cultura.