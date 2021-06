Mancato utilizzo secondo autovelox, il gruppo “Noi Atripalda” interroga il sindaco

Il Comune di Atripalda dispone di un’apparecchiatura autovelox, la cui installazione presso la Strada Statale 7bis non è stata ancora autorizzata.

Detta apparecchiatura costa € 2153,30 al mese, senza alcun utilizzo.

Il nuovo comma 5-undecies dell’art. 49 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha previsto la possibilità di utilizzare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, anche sulle strade urbane.

Con la presente, pertanto, il gruppo

INTERROGA

LA SV per conoscere come mai non si è provveduto ad installare l’apparecchiatura autovelox non utilizzata e particolarmente costosa, su C/Da San Lorenzo, oppure Via Appia oppure Via Pianodardine, interessate, soprattutto nelle ore serali e notturne, dall’attraversamento di auto a forte velocità.

Sicuro di un solerte riscontro, porge distinti saluti

Atripalda (AV), 31.05.2021

Domenico Landi

Francesco Mazzariello

Maria Picariello

Fabiola Scioscia

Paolo Spagnuolo