Metro leggera, Atripalda e Mercogliano dicono no all’installazione dei pali come Avellino

Atripalda e Mercogliano bocciano l’installazione dei pali per la Metro leggera. Sì invece ad un ragionamento comune sulla mobilità ma no ai pali sul proprio territorio comunale come quelli installati nel capoluogo irpino e mai entrati in funzione.

Mentre il comune di Avellino punta tutto sull’estensione ai due comuni dell’hinterland della metropolitana leggera, accedendo a nuovi fondi, per farla definitivamente partire, entambi i primi cittadini, al quotidiano Il Mattino, chiariscono: “Abbiamo già 15 anni fa bocciato il sistema dei pali e certamente non lo riproporremo oggi – afferma il sindaco di Atripalda-. Certo non siamo chiusi rispetto ad una soluzione che possa migliorare il sistema in una direzione ecosostenibile”.

Sulla stessa posizione il sindaco di Mercogliano: “I famosi pali non ci piacciono ma siamo disposti a ragionare se si tratta di impegnarci per ridurre L’impatto ambientale”.