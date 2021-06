Sold Out i tagliandi per la gara di domani tra Avellino-Padova

Sold Out i tagliandi messi a disposizione dalla società per la gara di ritorno della semifinale Play-off di serie C tra Avellino e Padova che si gioca domani pomeriggio.

Le richieste erano in numero notevolmente maggiore rispetto ai posti a disposizione.

Si parte dall’1-1 della gara di andata grazie al rigore realizzato da Maniero.

I biancoverdi domani potranno contare sul fattore campo, giocando allo stadio Partenio-Lombardi, per puntare a fare proprio la gara di ritorno e approdare alla doppia finale per la conquista della serie B.