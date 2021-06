Sportadays: in evidenza il ciclismo atripaldese con il team Eco Evolution

Nel pieno rispetto delle norme anti covid, il delegato provinciale del Coni di Avellino, Giuseppe Saviano, ha dato il via alla ventesima edizione “Sportdays” . La kermesse si è svolta presso l’enorme spazio antistante della “Città a spasso” di Torelli di Mercogliano sede anche della Misericordia. Il playground, allestito con canestri per il basket e porte per il calcetto, ha visto dimostrazioni di baseball e altro. Il tutto in un variegato mondo, che va dallo sport all’associazionismo, dalla cultura al turismo e alla sostenibilità con interviste trasmesse in diretta dall’emittente Sport Channel 214 ogni pomeriggio dalle 17 alle 18.30.

Ai microfoni dell’emittente si sono susseguiti i vari ospiti, tra cui gli Arcieri irpini, l’Asd Avellino Basketball, a rappresentare il ciclismo il team atripaldese Eco Evolution Bike, oltre alla varie personalità istituzionali, come il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio. Dunque, “giorni di sport” dal 1 fino al 20 giugno, a Mercogliano con microfoni aperti.



Sabato scorso è stata la volta del team atripaldese Eco Evolution Bike. Il presidente Giuseppe Albanese, il consigliere Adolfo Rodia, il segretario Pellegrino Tozzi con i ciclisti Francesco Ricci, Alberto Pisano, Annalisa Albanese e Carlo Taccone hanno illustrato il progetto di squadra, nato nel 2020. Giuseppe Albanese ha spiegato: “Il progetto è ben definito, siamo sportivi a 360°, ci piace fare bicicletta, io lo faccio da oltre 30 anni. Ci chiamiamo Eco Evolution Bike, perché siamo molto attenti alla sostenibilità. Vogliamo sensibilizzare le persone ad avere attenzione all’ambiente. Come team, siamo orgogliosi di essere stati invitati e ospitati a un evento che è l’esempio di come l’unione delle associazioni e la cooperazione tra altre realtà di diversi territori possa essere uno strumento vincente di crescita sociale, culturale e sostenibile. In conclusione, senza ombra di dubbio, SportDays e Eco Evolution Bike si è rivelato un perfetto binomio vincente’’.