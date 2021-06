Blackout in centro ad Atripalda: manca la corrente da un’ora e mezza. Problemi e disagi per famiglie e negozi

Senza corrente elettrica dalle ore 17. Problemi e disagi nel centro di Atripalda. I primi segnali di un guasto si sono avuti nelle ore precedenti. Già nei giorni scorsi il maltempo aveva causato l’interruzione dell’energia elettrica in più punti della città. Tutto sembrava finalmente essere ritornato alla normalità ma poi dopo le 17 di oggi il blackout è stato completo. Enel sta provvedendo alla riparazione con alcune squadre di operai. Insegne spente e negozi al buio in via Roma, piazza Cassese e zone limitrofe.