Festeggiamenti Sant’Antonio di Padova, Celebrazioni nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire di Atripalda. Foto

Si sono conclusi ieri sera ad Atripalda, con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa madre di Sant’Ippolisto Martire i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova.

Anche quest’anno niente processione come nel 2020, quando invece le celebrazioni si tennero in piazza Umberto. Le misure di contrasto e contenimento al Covid-19 hanno bloccato per il secondo anno consecutivo questo rito seguito da migliaia di fedeli.

La Chiesa Madre del centro storico della cittadina del Sabato, dov’è custodito e venerato il Santo, ha ospitato i tanti fedeli accorsi per le celebrazioni della festa con il pannetto alzato quest’anno per la prima volta in piazza Tempio Maggiore.

Ad officiare ieri sera la Santa Messa sono stati congiuntamente i due parroci della Città, don Fabio Mauriello e don Ranieri Picone. Tanti i fedeli a pregare il Santo alla presenza delle autorità civili, con il sindaco Giuseppe Spagnuolo in fascia tricolore, e quelle militari.