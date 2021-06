Luca Ciaramella nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Atripalda. Foto

E’ Luca Ciaramella di 22 anni il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Atripalda. Ad eleggerlo, con dodici voti a favore, ieri pomeriggio la nuova assemblea riuntasi per la prima volta presso la Sala consiliare di Palazzo di città.

Un’elezione che segue lo scioglimento dell’ultimo organismo deciso dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Spagnuolo proprio per rilanciare la struttura.

All’assemblea si erano iscritti in 18 giovani, tutti residenti e rientranti nella fascia di età tra i sedici e i trentaquattro anni. Dei 13 presenti ieri pomeriggio alla prima riunione in dodici hanno votato per Luca Ciaramella quale neo coordinatore. Una sola è stata invece la scheda bianca. Ciaramella, studente universitario a Scienze Politiche e giornalista pubblicista, subito dopo l’elezione, ha provveduto alla nomina del suo vice Angelo Berardino e della Giunta che sarà composta oltre dal coordinatore e dal vice anche da Chiara Ammaturo, Marialuisa Guanci e Carmine Solimene.

«Ringrazio i ragazzi che mi hanno votato e che hanno preso questo impegno di iscriversi visto il quorum che impegna i ragazzi ad essere sempre presenti pena la decadenza dalla carica – commenta il neo coordinatore del Forum Luca Ciaramella -. Sono molto contento e orgoglioso del risultato raggiunto perché era quello che avevo immaginato qualche mese quando abbiamo dato vita a questo progetto del Forum arrivando alle elezioni con un candidato quanto più condiviso possibile. Ai ragazzi ha fatto piacere che mi proponessi io e mi ha fatto piacere del risultato. L’obiettivo del Forum è quello di far valere quello che è l’impegno dei giovani, l’entusiasmo che c’è, che è forte e che è rappresentato da questi ragazzi che pur non essendo tantissimi sono tutti volenterosi. Anzi è stata voluta la scelta di non mettere troppi iscritti per valorizzare questi ragazzi che hanno preso l’impegno e saranno presenti a tutte le assemblee, garantendo vita al Forum oltre due anni». Il Consiglio direttivo eletto ieri (Coordinatore, Giunta e Assemblea) avrà una durata di 2 anni. «Entro dieci giorni terremo la prima assemblea per eleggere il segretario mentre già oggi (ieri ndr.) – conclude Ciaramella – è stata votata dall’assemblea la fiducia nella Giunta. In quell’assemblea presenteremo le nostre prime proposte che discuteremo e valuteremo insieme».

Soddisfatto per la partecipazione all’Assemblea di ieri anche il consigliere delegato al Forum dei Giovani Costantino Pesca che ha assistito ai lavori: «È sicuramente un giorno importante per Atripalda. L’auspicio è che i ragazzi riescano a mettere in essere attività lodevoli pe la città, riuscendo a fare da ponte tra i giovani e le istituzioni. Al coordinatore, alla giunta e all’assemblea tutta vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro».