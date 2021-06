L’Us Avellino riparte da Braglia e Di Somma

L’Us Avellino riparte da mister Piero Braglia e dal da Salvatore Di Somma.

Patron D’Agostino ha deciso di ripartire da dove si era fermati, dal di Di Somma e dall’allenatore Braglia, con la volontà di puntare alle Serie B. E il presidente biancoverde, ieri pomeriggio, nel presentare a Villa Solimene il nuovo progetto per la stagione calcistica 2021/2022 promette: “Peccato per il sogno sfumato, ma si è subito girato pagina. dando continuità al progetto con la conferma doverosa di tecnico e Ds, cercando di non commettere gli errori fatti in passato e proseguire in un progetto che è ben chiaro: allestire una squadra per fare meglio”.