Fiori, piante e taglio erbacce per abbellire di Atripalda: la città riscopre il pollice verde. Foto

Fiori e piantine per abbellire piazze, ponti e rotatorie di Atripalda. Saranno piantati fiori ornamentali in piazza Umberto I, piazza Garibaldi, rotatoria di piazza Umberto I e di via Appia e nei pressi delle alberature dello slargo principe della cittadina del Sabato.

Rose, verbena, dipladenia, parrucchelle e altri tipologie di fiori renderanno così più belle alcune rotatorie e alcune zone a verde presenti in città.

Nella determina a firma del responsabile del IX Settore Ambiente di Palazzo di città, geometra dell’Utc Vincenzo Caronia, viene dato incarico per 1.045,00 euro alla “Flor Emi” società cooperativa di Manocalzati per la fornitura della piantine.

«In seguito all’ aggiudicazione definitiva della gara per la manutenzione e cura del verde pubblico del territorio comunale alla ditta “Romano Antonio” con sede in Santo Stefano del Sole, possiamo riprendere a curare il verde pubblico della città – dichiara Anna De Venezia, consigliera delegata al Verde pubblico -. Una fioritura con colori vivaci nelle fioriere sui ponti, su via Santi Sabino e Romolo, continuerà nelle rotonde e in altre piccole aiuole. Una riqualificazione che renderà più gradevoli le passeggiate ora che inizia il bel tempo e l’allentamento delle restrizioni anti-Covid. Dopo un periodo buio sotto ogni punto di vista un po’ di colore che farà bene all’anima».

Colori che renderanno di nuovo piacevoli le passeggiate in centro ma che consentiranno di riqualificare alcuni spazi a verde.

Al via anche un intervento di taglio delle erbacce. Un servizio straordinario di sfalcio delle erbe infestanti, dei cespugli, delle sterpaglie, delle banchine con la rimozione dei relativi residui e pulizia delle aree visto anche le polemiche social. L’intervento interesserà la viabilità principalmente extraurbana, rurale e sentieristica di competenza comunale compreso lo smaltimento e i relativi oneri nelle strade comunali ed extraurbane del Comune del Sabato, con Plazzo di città che ha stanziato un importo di 21.081,60 euro.

Le aree che saranno interessate dallo sfalcio delle erbe e degli arbusti lungo le banchine, cunette, scarpe e muretti delle strade comunali sono: via San Gregorio, Cupa dei Lauri, via Castello, via Palmoleta, via Folloni, via Cerza Grande, via Pietramara, via Comunale Cerzete, via Testa, via Savoroni, via Pettirossi, via Vecchia Alvanite e relativo sottopasso, via Valleverde zone ex Mattatorio e campo sportivo, via Fellitto, via Giacchi e vicinale Novesoldi, strada di collegamento Alvanite–Novesoldi, contrada e costone San Pasquale fino al cavalcavia sul raccordo Av.Sa che conduce ad Alvanite.