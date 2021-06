Autismo, una panchina blu nella villa comunale “Don Peppe Diana” di Atripalda. Foto

Anche ad Atripalda una panchina blu per sensibilizzare sul tema dell’autismo. Bambini, cittadini ed amministratori locali, con il sindaco Giuseppe Spagnuolo, hanno colorato di blu, colore simbolo dell’autismo, una delle panchine della villa comunale “Don Peppe Diana” della cittadina del Sabato. A promuovere l’iniziativa l’associazione “il fiorellino e la tartaruga”.

Si tratta dell’ottava panchina blu in provincia di Avellino.

”Anche Atripalda ha, da oggi, la sua panchina blu… Nella villa comunale, luogo di aggregazione sociale e di ritrovamento della comunità per mandare un messaggio chiaro: l’autismo esiste!!! – scrive l’associazione -. Ogni volta è una forte emozione e oggi l’amministrazione comunale ci ha omaggiato di palloncini blu che i nostri bimbi hanno fatto volare nel cielo… Con noi anche i ragazzi del Sogno di Ari, sempre in prima linea per l’inclusione e la partecipazione dei nostri figli… Grazie a tutti i presenti”.